Randale in Stuttgart

«Die Situation ist völlig ausser Kontrolle»

Randale, Prügel, Plündereien: In Stuttgart ist es in der Nacht auf Sonntag zu schweren Ausschreitungen gekommen.

Bei Strassenschlachten mit der Polizei haben in der Nacht zum Sonntag dutzende gewalttätige Kleingruppen die Stuttgarter Innenstadt verwüstet und mehrere Beamte verletzt. «Die Situation ist völlig ausser Kontrolle», sagte ein Polizeisprecher.

Nach mehreren Stunden beruhigte sich die Situation am Morgen. Einsatzkräfte aus dem gesamten Bundesland Baden-Württemberg waren nach Stuttgart beordert worden, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen.

Auslöser vermutlich Drogendelikt

Über die Hintergründe der Auseinandersetzung und die genaue Anzahl der Randalierer war zunächst nichts bekannt. Die Polizei sprach von mehreren hundert Menschen, die in Kleingruppen unterwegs gewesen seien. Wie ARD berichtet, soll der Auslöser eine Personenkontrolle wegen eines möglichen Rauschgiftdeliktes gewesen sein. Geschehen sei dies in der Nähe des Schlossplatzes, wo sich am Wochenende oft viele Menschen versammeln, um zu feiern.