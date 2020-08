Hochwassergefahr Am Lenker Gletscher

«Die Situation kann sich stündlich ändern»

Der Gletschersee Faverges läuft derzeit aus. Dies hat in den vergangenen Jahren immer wieder zu Hochwasser geführt. Dank einem eingebauten Kanal soll dies nicht mehr geschehen.

Am Freitagmorgen wurde bekannt, dass der Gletschersee Faverges im Berner Oberland ausläuft. Das Alarmsystem meldete in den frühen Morgenstunden einen Rückgang des Seepegels. Dies kann nach Angaben der Behörden in der Umgebung zu Hochwasser und Springfluten führen: «Im und um den Gewässerraum von Trübbach und Simme besteht höchste Gefahr», schreibt die Gemeinde Lenk auf ihrer Website.

Anwohner werden informiert

Im Sommer 2019 wurde für den Gletschersee Faverges ein künstlicher Abfluss errichtet. «Zuvor kam es praktisch jeden Sommer zu Überflutungen», so Müller. Denn im Frühsommer sammelt sich im Bergsee Schmelzwasser, das nach einiger Zeit spontan abfliesst. Die Wassermassen donnern dann in Trübbach und Simme. Im Juli 2018 kam es so zu enormen Schäden: «Die Überflutungen führten im Talgrund zu Schäden in Millionenhöhe», erinnert sich Müller. Rund 100 Personen mussten evakuiert werden.