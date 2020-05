Corona-Fragebogen

«Die Situation stimmt mich nachdenklich»

Heute mit Ruderin Jeannine Gmelin (29), Weltmeisterin im Einer 2017. Die Zürcherin trainiert seit Mitte März in Slowenien.

Wie sehr beschäftigt Sie das Coronavirus?

Welchen Einfluss hat die aktuelle Lage auf Ihren Alltag?

Ich bin seit dem 16. März in Slowenien, weil ich hier meine Saisonvorbereitung gestartet hatte und dann die Grenzen geschlossen wurden. Ich werde wohl bis im Juni hierbleiben. Mein direkter Alltag, also mein Tagesablauf beispielsweise, hat sich aufgrund der Lage kaum geändert. Das Training ist nach wie vor der Mittelpunkt meines Daseins. Aufgrund der Verschiebung oder Absage aller internationaler Wettkämpfe haben sich die Trainingsinhalte und -schwerpunkte etwas verändert, aber der Ablauf mit Essen, Trainieren und Schlafen ist wie immer.

Wie haben Sie während dem Lockdown trainiert?

Wie hat sich Ihr Training seit dem 11. Mai verändert?

Nicht allzu stark. Wieder hinzugekommen sind das Rudern auf dem See sowie Krafttraining mit schweren Gewichten, die ich in der Zwischenzeit organisieren konnte.

Gehen Sie nun wieder öfters aus dem Haus und wofür?

Wie verbringen Sie in diesen Wochen Ihre Freizeit?

Anfangs brauchte ich etwas Zeit, um mich an die verminderte Alltagsgeschwindigkeit zu gewöhnen, aber unterdessen schätze ich es, dass nebst dem Training auch Zeit für Dinge bleibt, die sonst nicht wirklich zum Zug kommen. In meinem Fall ist das lesen, backen oder dann neue Kochrezepte testen.

Welche Corona-Challenge haben Sie ausprobiert?

Was fehlt Ihnen derzeit am meisten?

Haben Sie wegen der Corona-Krise Existenzängste?

Grundsätzlich nicht. Die Verschiebung der Olympischen Spiele hat bei mir in einem ersten Schritt finanzielle Sorgen hervorgerufen. Aber die meisten meiner Partner haben mir ihre weitere Unterstützung zugesichert. Nachdenklich stimmt mich die Situation allerdings schon, aber weniger in Bezug auf mich als auf uns als Gesellschaft.

Wie schöpfen Sie in solchen Zeiten Zuversicht?

Speziell in herausfordernden Zeiten versuche ich mich daran zu orientieren, was ich alles an Gutem, Schönem und Erfreulichem in meinem Leben und um mich habe. Ich lenke den Fokus auf die kleinen Dinge des Lebens und merke dann jeweils, dass diese eben oft viel mehr Wert haben, als wir ihnen zugestehen. Ausserdem bin ich in einer äusserst privilegierten Situation, da ich meinen Traum leben kann, und dafür bin ich sehr dankbar.