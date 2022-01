euphoriaseason2 – Die Skandalserie «Euphoria» begeistert Fans

Am 9. Januar war es soweit. Die neue Staffel von Euphoria ist gestartet und seither wird jeden Sonntag eine neue Folge in englischer Originalsprache auf Sky Show CH veröffentlicht. Ursprünglich hätte die zweite Staffel bereits 2020 erscheinen sollen, doch auch die Covid-19-Pandemie verzögerte den Start.



Die Geschichte der High-School-Schülerinnen und -Schüler, die sich in einer Welt aus Drogen, Sex und Gewalt auf die Sinnsuche begeben, geht jetzt also endlich in die zweite Runde. Die 17-jährige Hauptdarstellerin Rue Bennett (gespielt von Zendaya Maree Stoermer Coleman) kämpft weiter mit ihrer Drogensucht und Identitätskrise.