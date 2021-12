Kein Dämpfer für Ski-Zirkus – Quarantäne-Ausnahme für Ski-Stars – Rennen in St. Moritz können stattfinden

Was in den letzten Tagen befürchtet wurde, trat nicht ein. Wegen der Omikron-Variante des Coronavirus schienen die Frauen-Skirennen in St. Moritz abgesagt werden müssen, doch der Kanton Graubünden erteilte eine Ausnahmebewilligung.

1 / 1 Weltcup-Party in St. Moritz doch möglich. Die beiden Super-G-Rennen der Frauen müssen wegen der neuen Corona-Mutation nicht abgesagt werden. freshfocus

Darum gehts Die Super-G-Rennen der Frauen in St. Moritz können dieses Jahr stattfinden.

Grund für die Sorge war die neue Corona-Mutation Omikron.

Die Organisatoren erhielten aber eine Sonderbewilligung.

Erstmal aufatmen: Die Weltcup-Skirennen der Frauen in St. Moritz können stattfinden. Das teilen die Organisatoren am Donnerstagnachmittag mit. «Der Kanton Graubünden hat entschieden, dem Ski-Weltcup St. Moritz von 11. & 12. Dezember 2021 unter Auflagen eine Ausnahmebewilligung für die Einreise in die Schweiz zu erteilen. Dies bedeutet, dass die Quarantäne erleichtert wird und die beiden Super-Gs in St. Moritz wie geplant ausgetragen werden können», teilen die Organisatoren mit.

Und weiter: «Zurzeit werden die genauen Bestimmungen, die mit dieser Ausnahmebewilligung einhergehen, geprüft. Das OK des Ski-Weltcup St. Moritz hält sich strikt an die geltenden Massnahmen von Bund und Kanton und hat in seinem Schutzkonzept bereits weiterführende Sicherheitsvorschriften vorgesehen.»

Dieser Entscheid hatte so nicht erwartet werden können. Denn seit Montag befindet sich Kanada wegen Omikron auf der Quarantäneliste des BAG, was besonders für die Frauen im Ski-Weltcup problematisch wurde. Denn: Alle im Ski-Tross müssten nach der Einreise in die Schweiz erstmals in eine 10-tägige Quarantäne. Diese Bestimmung hat der Kanton Graubünden nun geändert.

Quarantäne-Extrawurst für YB

Bereits am Mittwoch gab es für Sportler eine Quarantäne-Extrawurst. Am Nachmittag verkündeten die Young Boys: «Die Young Boys haben eine Sonderbewilligung für die Auswärtsspiele in der Uefa Champions League und der Uefa Youth League erhalten. Somit müssen Spieler und Staff der Mannschaften nach der Rückreise vom Champions-League-Spiel Manchester United - YB vom Mittwoch, 8. Dezember, nicht in zehntägige Quarantäne.»

Die Berner wiesen daraufhin, dass sich die Spieler und der Staff vom Dienstag, 7. Dezember, und der Abreise im Stadion Wankdorf über den Charterflug nach Manchester bis zur Rückreise am Donnerstag, 9. Dezember, in einer strikt vom Umfeld abgetrennten Blase aufhalten werden.