Die Snooze-Taste ist besser als ihr Ruf

Während die einen am Morgen ohne Wecker aufwachen, werden die anderen von Pieps-Geräuschen aus dem erholsamen Schlaf gerissen.

Zählst du eher zur zweiten Kategorie? Dann sieht die Snooze-Taste für dich am Morgen vermutlich sehr verführerisch aus. Laut neuen Studien aus Schweden soll diese auch gar nicht mal so schlimm sein wie bisher angenommen. Was ist dran an den Forschungsergebnissen?

In zwei Studien der Universität Stockholm wurden die Auswirkungen der Schlummertaste untersucht. Zunächst befragte das Forschungsteam über 1700 Menschen zu ihren Schlafgewohnheiten – fast 70 Prozent davon drücken regelmässig auf den Snooze-Button. Anschliessend verbrachten 31 Personen der Befragten mehrere Nächte in einem Schlaflabor. Dort wurden sie gebeten, zwei Methoden des Aufwachens auszuprobieren: entweder sofort nach dem Ertönen des Weckers oder nach 30 Minuten, in denen die Schlummertaste drei Mal gedrückt wird.

Fast 70 Prozent der Studien-Teilnehmenden drücken regelmässig auf den Snooze-Button. Pexels/Cottonbro Studios

Das überraschende Ergebnis

Diejenigen, die morgens den Zusatzschlaf nutzten, waren wacher. Das habe sich direkt nach dem Aufwachen auch positiv auf die kognitiven Tests ausgewirkt, so die Hauptautorin der Studie Tina Sundelin. Zu diesen Tests gehörten unter anderem simple Rechenaufgaben.

«Unsere Studie zeigt, dass eine halbe Stunde Schlummern keine negativen Auswirkungen hat», so Sundelin. Ein Grund könne sein, dass Menschen, die zwischen den Wecktönen ein 30-minütiges Nickerchen machten, meist nur in einen leichten Schlaf fielen. Damit werden sie am Ende der 30 Minuten auch nicht aus dem Tiefschlaf gerissen.

Nach dem Erwachen mussten die Teilnehmenden Rechenaufgaben lösen. Pexels/Antoni Shkraba

Der Haken an der Studie

Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein – und hat auch einen Haken: Die Studie ist aufgrund der geringen Teilnehmerzahl und dem Durchschnittsalter von 27 Jahren nur wenig aussagekräftig. Das Team rund um Sundelin hofft nun, dass weitere Untersuchungen möglich werden.

Generell sind sich Expertinnen und Experten einig, dass es aufgrund von zu wenig Forschung keine stichhaltigen Beweise dafür gibt, ob es eine gute oder schlechte Idee ist, die Schlummertaste zu drücken. Woher kommt dann der schlechte Ruf?

Ist der schlechte Ruf der Schlummertaste ungerechtfertigt? Pexels/Miriam Alonso

Weitere Studie mit mehr Teilnehmenden

2022 ergab eine japanische Studie mit 300 Studierenden, dass diejenigen, die die Schlummertaste drücken und anschliessend wieder fest einschlafen, eine längere Schlafträgheit aufweisen, die sich in Form von Verwirrung und Gereiztheit äussert.

Der Grund: Dein Schlaf ist in unterschiedliche Phasen gegliedert, die einander abwechseln. Im ersten Teil der Nacht dominieren die Tiefschlafphasen, in denen du schwieriger aufzuwecken bist. Danach bereitet sich der Körper langsam auf das natürliche Erwachen vor: Der Schlaf wird leichter, die Körperkerntemperatur steigt und auch der Pegel des Stresshormons Cortisol erhöht sich.

Wer während des Snoozens wieder richtig einschläft, hat beim Aufwachen ein Problem. Unsplash/Claudia Manas

Tiefschlafphase wird unterbrochen

Reisst einen der Wecker zu früh aus dem Schlaf, ist diese Leichtschlafphase noch nicht erreicht. Der Körper ist nicht ausgeruht. Das erklärt den Wunsch, weiterzuschlafen und darauf zu hoffen, dass das Snoozen Wunder wirkt.

Wer nach dem Weiterstellen des Weckers wieder richtig einschläft, verschlimmert jedoch die Situation. Der Schlafzyklus beginnt von vorn, man taucht ein in die Tiefschlafphase. Wenn der Wecker dann erneut klingelt, fallen Aufwachen und Aufstehen noch viel schwerer. Also: Besser die Zeit des Snoozens dazu nutzen, langsam aufzuwachen, statt wieder fest einzuschlafen. Zum Beispiel, indem du die Nachttischlampe schon anstellst und dein Schlafzimmer erhellst oder dich einmal richtig streckst.