Modeikone verstirbt - Die Social Media Community trauert um Virgil Abloh

1 / 3 DJ Peggy Gou postet Fotos die ihre enge Freundschaft mit Virgil Abloh zeigen und teilt ihren Schmerz in den sozialen Medien. Instagram/peggygou_ Fans und Promis senden ihr Beileid an Vigils Familie auch via Instagram. Instagram/gigihadid Userinnen und User sind schockiert wegen des unerwarteten Todesfalls und trauern um ihn. Instagram/haileybieber

Darum gehts Am 28. November 2021 verstarb der bekannte Modedesigner Virgil Abloh

Fans und Promis sind schockiert von der schrecklichen Nachricht

Userinnen und User teilen ihr en Schmerz und ihre Trauer auf Social Media

Sonntag, den 28. November 2021 verlässt uns einer der bedeutendsten Designer dieser Zeit. Virgil Abloh ist im Alter von 41 Jahren aufgrund einer Krebserkrankung verstorben. Der Luxuskonzern LVMH, Louis Vuitton und Off-White teilten die traurige Information auf Instagram. «Wir sind alle schockiert über diese schreckliche Nachricht. Virgil war nicht nur ein genialer Designer, ein Visionär, er war auch ein Mann mit einer wunderbaren Seele und grosser Weisheit», i st die Caption des Posts von LVMH-Chef s Bernard Arnault.

Die Instagram Community trauert mit. Hailey Bieber postet ein Foto in ihr em Hochzeitskleid mit Virgil an ihrere Seite und be schreibt wie sehr sie von ihm inspiriert wurde. « Ich werde nie vollständig ausdrücken können, wie dankbar ich bin, ihn gekannt und mit ihm gearbeitet zu haben. » schreibt sie. Virgil war der Designer ihres Hochzeitskleides und Hailey durfte öfters s eine Kollektionen auf den Laufstegen zeigen . « Er war jemand, der immer Leben, Charisma, Liebe und Spa ss in jede Situation und jeden Raum brachte, den er betrat. Ein kreativer Kopf, wie es ihn nur einmal in einer Generation gibt, und ich werde seinen Einfluss nie vergessen. Wir lieben dich, Virgil. »

Gigi Hadid schreibt in der Caption ihres Instagram Posts, dass ihr Herz gebrochen ist, wegen de s Verlus ts ihres lieben Freundes Virgil. Sie teilt mehrere Bilder ihrer engen Freundschaft. « Seine Freundlichkeit und energische Gro ss zügigkeit hinterlie ss en einen bleibenden Eindruck in jedem Leben, das er berührte - er gab jedem das Gefühl, gesehen und besonders zu sein. Er wird von mir und allen Menschen und Branchen, die das Glück hatten, mit ihm zu arbeiten und die wahre Supernova hinter diesem Mann zu kennen, sehr vermisst, geschätzt und gefeiert werden. Dennoch wird es ohne ihn im Raum nie dasselbe sein », schreibt sie. « Du wirst mich weiterhin jeden Tag inspirieren, V. Ich fühle mich in jedem Moment gesegnet und geehrt. Ruhe in Frieden, mein Freund. Du bist so geliebt. Du warst der Unterschied. Wie wir immer sagten... Wir sehen uns irgendwo, bald™️ », ergänzt sie und sendet ihr Beileid auch an Virgils Familie.

Auch Influencerin Caro Daur, Dj Peggy Gou und weitere Fans und Promis sind von Virgi l s Tod sehr betroffen. Sie posten mehrere Erinnerungen , Kollektionen von ihm , schreiben wie sie sich fühlen und was so einzigartig an ihm war. « Bescheiden, kreativ und talentiert. Ein wahrer Pionier. » schreibt Caro Daur in ihrer Instagram-Story. Virgi l durchbrach Grenzen und kreierte einzigartige Kollektionen. Viele b ewunderten ihn d afür . « Es gibt keine Worte, um den Schock zu beschreiben. Er wurde zu früh von uns genommen. » schreibt Virgi l s enge Freundin Peggy Gou . Viele wussten nicht von Virgi l s Krankheit und stehen noch immer unter Schock wegen der tragischen Nachricht. « Die Tatsache, dass er dies für sich behielt und sich dafür entschied, bis zu seinem letzten Atemzug zu kämpfen und zu arbeiten, zeugt von einer unvergleichlichen Arbeitsmoral und Leidenschaft » schreibt Peggy.

Doch n icht nur auf Instagram wird seit Sonntag r egelmässig über Virgil geschrieben. Modeunternehmen wie Gucci und Karl Lagerfeld teilen ihr Beileid offiziell auch auf Linkedin. Der To d des Held en V. b edeutet für viele Userinnen und User ein en grosse n Schmerz.

Brought to you by Das Influencer Radar entsteht im Rahmen einer Content-Partnerschaft zwischen 20 Minuten und Picstars. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei 20 Minuten. Picstars ist die führende Anbieterin für kreatives, zeitgeistiges und datengesteuertes Influencer-Marketing in der Schweiz. Die 2014 gegründete Agentur, mit Sitz in Zürich und Berlin, findet den «Perfect Match» zwischen Kunden*innen, Kampagnen und Influencer*innen und kreiert inspirierendes Storytelling für eine authentische Markenkommunikation. picstars.com