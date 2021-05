Tierquälerei : «Die Socke lag eng und sehr tief an»

In der Hauptstadt der westenglischen Grafschaft Lincolnshire ist ein Schwan gefunden worden, dem eine Socke über Kopf und Hals gestülpt worden war. Die Polizei will der Gerechtigkeit genüge tun.

In England sind Vögel geschützt, sie ohne Genehmigung zu fangen oder zu töten, ist strafbar und wird mit bis zu sechs Monaten Haft und/oder einer gegen oben offenen Busse bestraft.

In Lincoln, Hauptstadt der westenglischen Grafschaft Lincolnshire, sucht die Polizei die Urheber eines «stumpfsinnigen Streiches». Auf Facebook berichtet sie von einem armen Schwan, der am 2. Mai mit einer über Kopf und Hals gestülpten Socke gefunden worden war. Wären Tierschützer nicht eingeschritten, wäre das Tier elendig verhungert oder erstickt, so die Lincolnshire Police.