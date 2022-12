Schlacht um Bachmut: «Hier ist die Hölle»

1 / 6 Ein ukrainischer Soldat feuert am 8. November auf russische Stellungen ausserhalb von Bachmut. AFP Die russischen Truppen versuchen, in ein mit Leichen übersätes Niemandsland am östlichen Rand von Bachmut vorzudringen – doch die ukrainischen Truppen verteidigen jeden Meter Land. REUTERS Die Stadt, in der einst mehr als 70’000 Menschen lebten, ist fast vollständig zerstört. AFP

Darum gehts Die Schlacht um Bachmut dauert schon mehr als sechs Monate.

Die Stadt wurde mittlerweile fast komplett zerstört

Die Einnahme von Bachmut würde die ukrainischen Nachschublinien unterbrechen.

Die Stadt, in der einst über 70’000 Menschen lebten, wird seit mehr als sechs Monaten heftig bombardiert. Putins Armee beschiesst die ukrainischen Schützengräben Tag und Nacht mit Artillerie. Die russischen Truppen versuchen, in ein mit Leichen übersätes Niemandsland am östlichen Rand von Bachmut vorzudringen – doch die ukrainischen Truppen verteidigen jeden Meter Land.



Kostyantyn, ein ukrainischer Maschinengewehrschütze, sagt gegenüber der «Financial Times», dass seine Kameraden russische Truppen «mit Granatwerfern und Maschinengewehren niedermähen». Er beschreibt die Frontlinie als «Förderband» für russische Soldaten. «Und wozu das alles? Für ein paar verfluchte Meter unseres Landes?», fragt er. Angesichts der hohen und wachsenden Zahl von Opfern auf russischer Seite fügte er hinzu: «Für Putin sind sie nur Fleisch, und Bachmut ist ein Fleischwolf.»

«Wir befinden uns in der Steinzeit»

Ohne Strom und fliessendes Wasser ist Bachmut nach Angaben der ukrainischen Soldaten eine Geisterstadt und wird zu einer Einöde wie das nahe gelegene Isjum und die südliche Stadt Mariupol. Wolodimir, ein ranghoher Offizier, beschrieb die Kämpfe als «die Hölle, einfach die Hölle».

Die 75-jährige Oksana, eine der letzten verbliebenen Einwohnerinnen der Stadt, fragt gegenüber «Sky News»: «Warum sind die Russen so stur, wenn es um unser Bachmut geht? Seit mehr als einem halben Jahr werden wir ständig angegriffen.» Sie fügte hinzu: «Wir befinden uns in der Steinzeit. Es ist erschreckend, im 21. Jahrhundert so zu leben.»

Frontlinie verschiebt sich nur um wenige Meter

Trotz der schweren Kämpfe haben die russischen Truppen in den letzten Wochen nur minimale Fortschritte gemacht und die Frontlinie nur um wenige Meter verschoben. Ukraine-Präsident Wolodimir Selenski warnte dennoch, dass die Lage in der Frontstadt «weiterhin sehr schwierig» sei und «jeder Meter» zähle. Bachmut sei von den Besatzern zerstört worden, so Selenski in seiner Ansprache am Freitag. In der Stadt und anderen wichtigen Gebieten im Donbass gebe es keinen Ort mehr, der nicht durch Granaten und Feuer beschädigt worden sei.

Russische Truppen versuchen ebenso, in die Nähe von Lyman vorzudringen, das im November von ukrainischen Truppen zurückerobert wurde, wie der Gouverneur der Region, Pavlo Kyrylenko, sagte. Die jüngsten Kämpfe in Russlands Krieg in der Ukraine konzentrierten sich auf vier Provinzen, die Putin im September völkerrechtswidrig annektiert hatte.

Strategisch wichtige Stadt

Im Sommer gelang es Russland im Rahmen seiner Offensive im Osten, fast ganz Luhansk einzunehmen. Donezk entging demselben Schicksal, aber das russische Militär hat Truppen und Ressourcen um Bachmut zusammengezogen, um die Stadt einzukesseln. Nachdem die ukrainischen Streitkräfte vor fast einem Monat die südliche Stadt Cherson zurückerobert hatten, intensivierte sich der Kampf um Bachmut.



Die Einnahme von Bachmut würde die ukrainischen Nachschublinien unterbrechen und den russischen Streitkräften einen Weg in Richtung Kramatorsk und Slowjansk öffnen – also in wichtige ukrainische Hochburgen in Donezk.