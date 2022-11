Bergfotografen Roman Flepp und Valentin Manhart: «Die sozialen Medien brauchen mehr Authentizität»

Was am Ende auf ihren Accounts landet, bezeichnen die beiden als Teamwork.

Roman Flepp und Valentin Manhart, was für Social-Media-Beiträge kreiert ihr?



Hat die Arbeit als Content Creators eure Bergerlebnisse verändert?

Wovon würdet ihr gern mehr in den sozialen Medien sehen?

Mehr Authentizität und mehr Durchmischung. Viele Personen vergleichen sich mit den scheinbar perfekten Internet-Persönlichkeiten. Das gibt ihnen ein schlechtes Gefühl. Durch die Algorithmen entstehen Content-Bubbles, was bedeutet, dass Personen in ihren Weltanschauungen bestärkt werden und ein weniger differenziertes Bild von Sachverhalten bekommen. Das kann fatale Folgen haben.

Ihr habt 255'000 Follower auf Instagram. In was für eine Verantwortung fühlt ihr euch gezogen?

In eine ziemlich grosse. Wir wollen die bestmögliche Arbeit liefern und gute Werte propagieren – insbesondere einen schonenden Umgang mit Flora und Fauna. Hinzu kommt, dass der Anschein erweckt wird, dass wir permanent unterwegs sind und die schönsten Orte sehen. Das kann bei den Zuschauern «Fomo» (Fear of Missing Out) auslösen. Wir versuchen, das zu relativieren, da wir beide ein Vollzeitstudium absolvieren. Der Schein trügt also.