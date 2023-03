Schweiz: «Die SP ist vollkommen realitätsfremd»

Bei der 20-Minuten-Community kommt ihre Forderung nicht so gut an – die Mehrheit stellt sich dagegen. Nur wenige halten einen Mindestlohn für eine gute Idee.

Nicht in allen Schweizer Kantonen gibt es einen Mindestlohn – geht es aber nach der SP, soll sich das nun ändern. Die Partei fordert nämlich, dass dieser schweizweit eingeführt wird. Der Plan: Wer eine Lehre gemacht habe, solle mindestens 5000 Franken verdienen. So wird Nationalrätin Samira Marti (SP) in den Zeitungen der CH Media zitiert.