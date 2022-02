Die besten Hotels in der Schweiz mit beheiztem Aussenpool

Lust auf ein Spa-Wochenende in der Schweiz mit wärmendem Wellness-Bereich? Wir stellen sieben Schweizer Hotels mit tollen Aussenpools vor.

Der trübe Jahresanfang eignet sich zum Aufladen der eigenen Batterien. Vor allem in den kalten Wintermonaten sollte man in sich selbst investieren und sich Gutes tun – etwa mit einem Wellness-Wochenende. Hier kommen sieben Hotels in der Schweiz, die über beheizte Aussenpools und eine schöne Aussicht verfügen.

Hotel Villa Honegg in Ennetbürgen (NW)

Gleich zweimal wohltuendes Nass: der schöne Pool des Fünf-Sterne-Hotels bietet einen spektakulären Blick auf den Vierwaldstättersee.

Pool mit Seeblick: gibts im Hotel Villa Honegg. Hotel Villa Honegg Die Natur und der Ausblick aufs Wasser wirken beruhigend und wohltuend. Hotel Villa Honegg

7132 Hotel in Vals (GR)

Bei dem auf 36°C beheizten Thermalbad, das vom Architekten Peter Zumthor entworfen wurde, ergänzen sich Natur und moderne Architektur. Das sorgt für pures Wohlbefinden. Danach gönnt man sich ein Dinner vom ausgezeichneten hauseigenen Koch Mitja Birlo.

Natur und Architektur befinden sich hier im Einklang. 7132 Hotel Das moderne Hotel 7132 in Vals ist einen Besuch wert. 7132 Hotel Architekt Peter Zumthor hat grandiose Arbeit geleistet. 7132 Hotel

The Cambrian in Adelboden (BE)

Nach einem Tag auf der Piste ist der Aussenpool des Hotels im Herzen der Berner Alpen der ideale Ort, um neue Energie zu tanken. Obendrauf gibt es noch einen atemberaubenden Ausblick.

Die Berner Alpen sind ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Skifahrer. Der Pool des The Cambrian ist ein beliebtes Ausflugsziel für Geniesser. The Cambrian

Chetzeron in Crans-Montana (VS)

Auf 2112 Metern und einer ehemaligen Seilbahnstation, die 2014 in ein Hotel umgewandelt wurde, ein Bad nehmen: Diese originelle Erfahrung bietet das Hotel auf den Pisten des Skigebiets von Crans-Montana.

Geschichtsträchtig: das Chetzeron entstand auf einer ehemaligen Seilbahnstation. Chetzeron/C.Brechenmacher & R.Baumann Photography

Riffelalp in Zermatt (VS)

Dieses auf 2222 Metern Höhe gelegene Hotel kann sich mit dem höchstgelegenen Aussenpool in Europa rühmen. Zwischen zwei Schwimmzügen geniesst man die herrliche Aussicht auf das Matterhorn.

Das Sternehotel Riffelalp verfügt nicht nur über ein Ski-in-Ski-out, sondern auch über ein in-den-Pool. Riffelalp – Kantlicht Jan Geerk

Grand Hôtel des Bains in Lavey-les-Bains (VD)

Die Bäder von Lavey sind für die Bewohnenden des Hotels, aber auch für externe Gäste zugänglich und bieten einen Moment des völligen Abschaltens. Die Aussenbecken verfügen über verschiedene Entspannungszonen wie Sprudelbetten, Wasserdüsen oder Jacuzzis.

Wer sein Wellnessprogramm auf den Abend legt, wird auch noch mit einem Sonnenuntergang verwöhnt. Les bains de Lavey/N.Martenet Sprudelbetten, Wasserdüsen und Jacuzzis: die Auswahl im Le Bains de Lavey ist gross. Les bains de Lavey/N.Martenet

B2 Boutique Hotel + Spa in Zürich

Der Pool dieses für sein Thermalbad bekannte Zürcher Hotels befindet sich in den Gewölben einer ehemaligen Brauerei und bietet einen Panoramablick auf die Stadt. Das Hürlimannbad & Spa kann auch als externer Gast besucht werden.

Wellness in the City: im B2 Boutique Hotel + Spa lässt man den Blick über Zürich schweifen. B2 Boutique Hotel + Spa

Kennst du weitere Schweizer Hotels mit tollem Aussenpool? Teile sie mit der Community.