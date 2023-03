Die 7 spektakulärsten Luxus-Stores der Welt

Der Louis Vuitton Pop-up-Store in St. Moritz bietet eine phänomenale Kulisse auf die Berge.

Ob du gerne Monogramm trägst oder lieber stillen Luxus feierst – bei Designerprodukten startet das gehobene Erlebnis bereits mit dem Besuch im Shop. Von der Yurte bis zum minimalistischen Store – in diesen Läden ist das Shoppingerlebnis ebenso besonders wie das Produkt dazu.

In der Yurte mit Louis Vuitton, St. Moritz

Um einen Besuch in einer ausgefallenen Boutique zu erleben, musst du nicht einmal ins Flugzeug steigen, eine Zugfahrt nach Graubünden reicht bereits. In St. Moritz hat Louis Vuitton in einer Yurte einen Luxusshop aufgebaut. Dort kannst du die neuesten Stücke des französischen Luxuslabels genauer unter die Lupe nehmen und gleichzeitig ein atemberaubendes Bergpanorama bestaunen.

Bei der Location handelt es sich aber nicht um einen permanenten Laden, sondern nur um einen Pop-up-Store. Bis zum 10. April hast du noch die Möglichkeit zu diesem besonderen Einkaufserlebnis.

In einem alten Schwimmbad bei Hermès, Paris

Früher ein Schwimmbad, heute eine Boutique für die teuersten Luxusbags der Welt. Der Hermès-Shop an der Rue de Sèvres in Paris zählt zu den eindrucksvollsten Boutiquen weltweit. Der Shop wurde 2010 eröffnet und vom Architekten Denis Montel mit eindrucksvollen Holzskulpturen ausgestattet.

Von Aussen sieht der Store wie jeder andere Luxusladen aus. Hermès Von Innen ist das offene Gebäude mit den hölzernen Skulpturen sehr beeindruckend. Hermès

Der Verkaufsautomat von Jacquemus, Paris

Für den Launch der neuen Tasche Le Bambino Long machte es Jacquemus den Pariserinnen und Parisern möglich, die Tasche Tag und Nacht zu erstehen. Dank des Pop-ups «Jacquemus 24/24» konnte die Mini-Boutique rund um die Uhr betreten werden. Der Store ist einem Verkaufsautomaten nachempfunden und funktioniert auch genau so.

Das Interior des Ladens ist dabei genau so rosa gehalten wie das Äussere des kleinen Stores. Der Modeschaffende betont auf Instagram, dass es ihm wichtig sei, dass alle Zugang zum Laden erhalten und sich darin wohlfühlen. «Die Idee dahinter ist, die Grenzen der Luxuswelt zu durchbrechen.»

In diesem Store konntest du dir rund um die Uhr eine Jacquemus-Tasche erstehen. Instagram/Jacquemus

Den Pop-up-Store gibt es inzwischen nicht mehr, doch der pinke PR-Stunt wird noch länger in der kollektiven Erinnerung bleiben.

Wie Zuhause im Dunhill Bourdon House in London

Ist es ein Wohnhaus oder ein Hotel? Weder noch! Das Bourdon House in London ist eine exklusive Adresse für Herrenbekleidung. Hier bekommst du alles, was du dir für eine chice Männergarderobe wünschen könntest. Das Gebäude im georgianischen Baustil bietet über drei Etagen alles an, was Mann brauchen könnte.

Stücke von Louis Vuitton oder Gucci suchst du im Bourdon House vergeblich. Stattdessen findest du Kleidung, Accessoires und Lederwaren der britischen Luxusmarke Dunhill. Nicht nur Shoppen kannst du in der Londoner Davies Street, auch ein Spa und ein Barber sorgen für das Wohlfühlerlebnis.

In London bekommst du ein exklusives Barber-Erlebnis. dunhill

Der futuristische Louis-Vuitton-Store in Ginza, Japan

Das glänzende Gebäude mit dem Louis-Vuitton-Monogramm steht in Tokyos Shopping- und Entertainment-Distrikt Ginza. Das japanische Architekturstudio Jun Aoki & Associates hat dem Flagship-Store ein holografisches Äusseres verliehen. Auf über sieben Etagen kannst du in diesem schimmernden Luxusstore nach deinem neuestem Investment-Piece shoppen.

Die Fassade aus zwei Glasschichten krümmt sich und verleiht dem Gebäude ein Äusseres, das wie Wasser schimmert. Louis Vuitton/Daici Ano

Doch auch von innen ist dieser Luxusstore einen Besuch wert. Der New Yorker Architekt Peter Marino hat das maritime Äussere auch im Innendesign aufgegriffen. Riesige Quallen hängen von der Decke und tauchen vereinzelte Räume in blaues Licht.

Auch von Innen verzaubert der Louis Vuitton Store in Ginza, Japan. Louis Vuitton/Daici Ano

Minimalistisch mit dem weissen Flagship-Store von Dior in Seoul, Südkorea

Aus einem eher unauffälligen Dior-Geschäft in Seoul errichtete der französische Architekt Christian de Portzamparc einen eindrucksvollen Flagship-Store. Für den Auftritt von Dior in Korea setzt der französische Architekt angelehnt an Diors Kreationen auf weisse Fassaden und gerade Linien.

Zu Ehren der Eröffnung dieses eindrucksvollen Gebäudes im Juni 2015 lancierte Dior gar eine eigene Kollektion an Accessoires, die nur in der Boutique zu kaufen waren. Wie eindrucksvoll die Transformation des Gebäudes ist, zeigt Dior auch in einem Video auf Instagram.

Der plüschige Pop-up-Store von Balenciaga in London

Flauschiger Boden, flauschige Wände, flauschige Decken: Um den Launch der Le Cagole Tasche zu feiern, kleidet Balenciaga im Frühjahr 2022 seinen gesamten Store an der Londoner Mount Street in pinkem Fell ein.

Alles Pink bei Balenciaga. Balenciaga

Zu diesem Anlass zeigte Balenciaga im knallpinken Laden ausschliesslich Accessoires und natürlich die ikonische Tasche Le Cagole.

So sieht die It-Bag Le Cagole aus. Balenciaga

Das Pop-up konnte zwar nur für wenige Monate im Frühjahr 2022 betreten werden. Doch laut Balenciaga soll das ganze Fell für zukünftige Modeprojekte genutzt werden. Es kann also gut sein, dass du in Form des einen oder anderen Entwurfes doch noch ein Stück des Ladens zu Gesicht bekommst.