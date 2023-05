Neubad Luzern: Spenden gehen nicht an rechtsradikales ukrainisches Hilfswerk

1 / 2 Hier fand der Anlass für die Ukraine statt: Das «Netzwerk Neubad» in Luzern. Google Street View Nach einem anonymen Hinweis auf rechtsradikales Gedankengut beim Hilfswerk reagierte das Neubad-Team sofort. Google Street View

Darum gehts Das Neubad-Team erhielt zwei Tage vor dem wohltätigen «Soli-Dinner» per Mail einen Hinweis.

Bei der Organisation, die die Spenden erhalten solle, handle es sich um eine rechtsradikale Organisation.

Nun sollen die Spendeneinnahmen an das Schweizerische Rote Kreuz gehen.

Das «Netzwerk Neubad» in Luzern veranstaltet samstags jeweils eine Gastküche – sprich: Die Küche kann gemietet werden. Oft wird das Geld, das so zusammenkommt, für wohltätige Zwecke gespendet. So auch am Samstag: Der Erlös des sogenannten «Soli-Dinners» hätte einer ukrainischen Hilfsorganisation zugutekommen sollen.

Doch zwei Tage vor dem wohltätigen Znacht meldete sich eine anonyme Quelle bei den Veranstalterinnen und Veranstaltern, wie «Zentralplus» berichtet. Die E-Mail enthält Hinweise, dass es sich beim Hilfswerk um eine rechtsradikale Organisation handelt.

Neubad-Team reagiert umgehend

Laut «Zentralplus» reagierte das Neubad-Team sofort. An den Hinweisgeber wurde eine E-Mail geschrieben: «Vielen Dank für dein Feedback und wertvolle Recherche. Wir gehen der Sache sofort nach und melden uns bei dir.» Der Veranstaltungslink wurde von der Webseite entfernt, der Entscheid wurde gefällt, dass der Erlös nicht der Organisation zugutekommen soll.

Die Neubad-Geschäftsleiterin sagt zu «Zentralplus»: «Wir haben die Hilfsorganisation im besten Gewissen von einer Mitarbeiterin prüfen lassen.» Es habe aber keine vertiefte Recherche gegeben, da man dazu keinen Anlass gehabt habe und weil man die Veranstalter des Dinners persönlich kenne. Diese hätten selbst nichts von der mutmasslichen rechtsradikalen Ausrichtung des Hilfswerks gewusst.

Dieses kümmert sich nach eigenen Angaben um die Versorgung von verletzten Soldaten an der Front. Allerdings findet sich auf der Webseite die Flagge der Organisation Ukrainischer Nationalisten, die von Expertinnen und Experten als faschistisch eingestuft wird. Ein Mitglied der Organisation, eine junge Frau, posiert in den sozialen Medien zusammen mit zwei Männern in Wehrmachts-Uniform, wie «Zentralplus» weiter schreibt.

Erlös an Rotes Kreuz

Das «Soli-Dinner» für die Ukraine fand gemäss Webseite des Neubads am Samstag statt. Der Erlös geht demnach nun an das Schweizerische Rote Kreuz und ist für Notleidende des Ukraine-Konflikts bestimmt. In Zukunft wolle man «tiefer recherchieren», was die Empfängerinnen und Empfänger von Spendenaktionen betreffe.

