Coronavirus-Taskforce schlägt Alarm«Die Spital-Kapazität ist möglicherweise schon überschritten»

In der Schweiz sind die Infektionszahlen rückläufig. Das BAG weist mittlerweile in seinen täglichen Berichten leicht weniger Neuansteckungen mit dem Coronavirus aus als in der Vorwoche. Die Corona-Taskforce des Bundes mag jedoch noch nicht aufatmen. Am Freitag publizierte sie einen Lagebericht, in dem sie eindringlich vor der Pandemie warnt und neue Massnahmen fordert.