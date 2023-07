Gefrässiger Käfer: Diese Spürhunde sollen die Japankäfer-Ausbreitung in der Schweiz stoppen

Der Bayrische Gebirgsschweisshund Amia sucht in einem Rebberg im Tessin nach versteckten Larven.

Ausgebildete Hunde können in Zukunft die Larven aber frühzeitig entdecken.

Der Schädling wird während der Flugzeit mit Insektiziden bekämpft. Legen die Weibchen in wenigen Wochen in den Boden ab, wird die Bekämpfung schwierig.

Der Japankäfer ist in der Schweiz auf dem Vormarsch. In Kloten sind zahlreiche Exemplare gefunden worden.

Das ist passiert

In Kloten ZH machen professionelle Schädlingsbekämpfer und Zivilschützer derzeit Jagd auf den invasiven Japankäfer: Strasse für Strasse besprühen sie Bäume, Pflanzen und Rasen, um möglichst vielen Exemplaren des Käfers den Garaus zu machen. Insgesamt wird das Insektizid auf einem Fünftel der Stadtfläche ausgetragen. Die grossflächige Bekämpfung des Käfers ist wichtig, da die Weibchen bereits bald ihre Eier in den Boden legen werden. «Sind die Eier erstmals im Boden, gestalten sich allfällige Gegenmassnahmen extrem schwierig», sagte bereits Giselher Grabenweger von der Forschungsstelle Agroscope an einer Medienkonferenz Ende Juli.