Die St. Galler Sonderschulen sind überlastet

Zwischenzeitlich werden die Kinder in Schulcontainern, sogenannten Pavillons, unterrichtet.

Die GHG Sonderschulen in St. Gallen haben Platzprobleme. Grund ist die steigende Zahl der Schülerinnen und Schüler.

Das ist die Situation

Aufgrund der steigenden Anzahl der Schülerinnen und Schüler stossen die GHG Sonderschulen an ihre Grenzen. Zusätzliche Klassen müssen eröffnet werden, dafür fehlt jedoch der Platz. Kurzfristige und improvisierte Lösungen wie beispielsweise Schulcontainer reichen nicht mehr aus.

Nebst der fehlenden Infrastruktur stellt die Sprachbarriere bei Sonderschülerinnen und -schülern mit Migrationshintergrund die Fachkräfte vor grosse Herausforderungen , wie die GHG St. Gallen mitteilt. Weiter wird die Situation durch den bestehenden Lehrpersonenmangel verschärft. «Die Kapazitäten wurden bereits überschritten», so die GHG St. Gallen.

Anzahl der Diagnosen steigt

Warum stieg die Anzahl der Sonderschülerinnen und -schüler über die letzten Jahre an? «Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen», so Patrik Müller, Geschäftsleiter der GHG St. Gallen (Gemeinnützige und Hilfs-Gesellschaft), auf Anfrage von 20 Minuten. Jedes Kind wird vom schulpsychologischen Dienst abgeklärt , bevor es einer Sonderschule zugewiesen wird. «Es gibt mehr Diagnosen, aber es gehen auch wieder mehr Kinder zur Schule», erklärt Müller.

Neues Schulhaus in Planung

Bereits im vergangenen Schuljahr waren zwei zusätzliche Klassen nötig. Auch in diesem Jahr werden zwei weitere Klassen an der GHG HPS St. Gallen eröffnet. Deshalb sind die Klassenräume momentan auf neun Standorte verteilt. «Die GHG hat entschieden, ein neues Schulhaus zu bauen und die Standorte mit der Zeit wieder abzubauen», so Müller.