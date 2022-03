Ruine Grasburg – Die Stadt Bern saniert ihre grösste Burg

In diesen Tagen beginnt der Gerüstbau an der Hauptburg.

Die Stadt Bern saniert die verfallene Grasburg in Schwarzenburg. In den nächsten Tagen beginnt die Instandsetzung des denkmalgeschützten Bergfrieds, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Geplant ist ein Abschluss des Projekts im Herbst 2023. Die Arbeiten werden sich auf die frostfreien Monate von März bis Oktober beschränken. Nächsten Frühling sollen Vorburg, Turm und die Befestigungsanlagen rund um die Grasburg in Angriff genommen werden.