Wilde Stände verärgern Wirte – «Die Stadt ist nicht bereit, die Ungleichbehandlung zu beheben» 

Ein Gastronom* aus Luzern ärgert sich masslos über das Regime der Verpflegungsstände in der Stadt während der Fasnacht: «Den Nuggi rausgehauen hat es mir am Schmutzigen Donnerstag. Die Gastgewerbe- und Gewerbepolizei kontrollierte uns bereits am Morgen und machte darauf aufmerksam, dass wir an unserem Stand keine Alcopops und Aperol Spritz verkaufen dürfen», sagt der Betroffene, der jeweils für seinen Stand an vier Fasnachtstagen 3500 Franken an Gebühren bezahlt. In diesem Jahr erhielt er Corona-Rabatt von 1000 Franken. Trotzdem ärgert er sich, dass gleich nebenan jeweils ein Wagen einer Fasnachtsgruppe steht, welche laut seinen Aussagen ganze Kanister voller Schnaps und Dosenbiere gelagert hat und die Getränke gegen freiwillige Spenden abgibt. Auch sonst würde sich die Gruppe an keine der Regeln halten, welche er als bezahlender Anbieter einhalten muss.