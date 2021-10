Entscheid mit Signalwirkung – Die Stadt Köln erlaubt den Muezzin-Ruf

In der deutschen Grossstadt dürfen muslimische Gemeinden künftig einen Antrag stellen, dass ihr Muezzin die Gläubigen am Freitag öffentlich zum Gebet aufrufen darf.

In Köln ist man stolz auf den Entscheid und will über zwei Jahren prüfen, wie dieser umgesetzt wird.

Dies ist in muslimischen Ländern üblich, in Deutschland und Europa gab es bis jetzt jedoch noch Vorbehalte.

Die Stadt Köln erlaubt künftig muslimischen Gemeinden über Lautsprecher oder von erhöhten Plattformen vom Gotteshaus zum Gebet aufzurufen. Dies berichtete die Wochenzeitung Die Zeit . Die Moscheegemeinden müssen dafür jedoch mehrere Auflagen erfüllen. So dürfen die Rufe nur zwischen 12.00 und 15.00 Uhr ertönen und maximal fünf Minuten lang sein. Die Lautstärke wird zudem reglementiert. Die Nachbarn müssen sie mittels Flyer informieren, zudem können sie Beschwerden einreichen.

Testversuch läuft über zwei Jahre

Noch bleibt es gemäss der «Zeit» bei einem Versuch. Nach zwei Jahren wollen die Verantwortlichen prüfen, ob die Regelung beibehalten werden soll oder nicht. Die Bürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker (parteilos), sieht den Entscheid jedoch positiv. «Wenn wir in unserer Stadt neben dem Kirchengeläut auch den Ruf des Muezzins hören, zeigt das, dass in Köln Vielfalt geschätzt und gelebt wird», gibt sie gegenüber der «Bild»-Zeitung an.