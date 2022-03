«Bitcoin Plan» – Die Stadt Lugano macht Kryptowährungen zum Zahlungsmittel

Die Stadt Lugano hat eine Partnerschaft mit der Organisation Tether Operations Limited verkündet, um Kryptowährungen zu einem offiziellen Zahlungsmittel zu machen. Wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst, könnten in «naher Zukunft» Steuern, Gebühren und Waren und Dienstleistungen der städtischen Dienste mit den Währungen Bitcoin , Tether und Stablecoin «auf Basis des Schweizer Frankens», bezahlt werden.

Lugano hofft auf Nachhaltigkeits-Effekte durch Kryptowährungen

Man habe mit dem Anbieter ein sogenanntes «Memorandum of Understanding» unterzeichnet, schreiben die Verantwortlichen. Tether soll auch am Aufbau eines spezialisierten Zentrums im Stadtzentrum beteiligt sein, in dem Unternehmen und Start-Ups an der Blockchain arbeiten sollen. Auch Stipendien an örtlichen Hochschulen sind Teil der Partnerschaft. Wie die Stadtverwaltung weiter schreibt, werde Lugano mit dem Entscheid einer der ersten Städte Europas, die Kryptowährungen als offizielle Zahlungsmittel anerkennen. 2016 hatte dies die Stadt Zug als weltweit erste Kommune getan.