«Salü»-Büssli nervt Taxifahrer – «Die Stadt möchte uns in den Ruin treiben»

Per App kann man den Bus von 20 bis ein Uhr morgens in der ganzen Stadt für drei Franken und einem ÖV-Billett buchen.

Am 1. März wurde das Abendtaxi von dem neuen On-Demand Shuttle in Wil SG abgelöst. Seit der Betriebsaufnahme steigt die Anzahl der Fahrgäste täglich an. «Die Nachfrage hat sich gegenüber derselben Periode in den Vorjahren um über 15 Prozent erhöht», heisst es in der Medienmitteilung der Bus Ostschweiz AG. Das merken auch die lokalen Taxifahrer und -fahrerinnen, denen der Abendbetrieb beinahe komplett ausfällt, wie mehrere Unternehmen auf Anfrage sagen. Nach der Corona-Pandemie und den kriegsbedingt steigenden Benzinpreisen kommt für sie mit der günstigen Shuttlebus-Konkurrenz die nächste finanzielle Herausforderung.