54.9 Prozent sagten Ja : Die Stadt Moutier wird jurassisch

Nach mehreren Abstimmungen, Krawallen, Zwist und Chaos liegt nun endlich der Entscheid des Stimmvolkes vor: Das Städtchen Moutier wird vom Kanton Bern zum Kanton Jura wechseln. Die Separatisten haben das Politikum für sich entschieden.

1 / 12 Das Stimmvolk hat entschieden: Moutier wechselt zum Kanton Jura. 20min/Vanessa Lam In Moutier ist heute ein historischer Tag. Das Städtchen stimmte über seine Kantonszugehörigkeit ab. 20min/Vanessa Lam Im ganzen Jubel gingen die Corona-Regeln aber ziemlich vergessen. Twitter / alexandrerosse

Ein unerbittlicher Kampf um die Kantonszugehörigkeit von Moutier scheint nun endlich ein Ende gefunden zu haben: Das Städtchen soll gemäss des heutigen Resultat s nun definitiv vom Kanton Bern zum Kanton Jura wechseln. 54.9 Prozent der Stimmberechtigten sagen Ja zu einem Kantonswechsel. Eine deutliche Mehrheit möchte also vom Kanton Bern in den Kanton Jura wechseln. Die Behörden haben dieses Ergebnis am Sonntagnachmittag, um 18 Uhr, verkündet.

Eine Stunde nach Bekanntgabe des Resultats wollen die Behörden zum Resultat öffentlich Stellung nehmen. Der Livestream der Medienkonferenz wird, sobald online, diesem Artikel angefügt .

Party in Moutier

Bei den Autonomen – den Siegern der Abstimmung – gibt es jetzt kein Halten mehr. Der Wechsel zum Kanton Jura, für den sie und teils auch ihre Vorfahren seit Jahrzehnten gekämpft haben, soll nun also definitiv stattfinden . So wird in Moutier schon seit den Nachmittagstunden rege gefeiert. Die Jurafreunde gaben sich schon in den frühen Nachmittagsstunden siegessicher: Es wird rege Biergetrunken, gefeiert – die Corona-Regeln gehen dabei auch gerne vergessen.

Strenge Behörde gegen ewigen Klamauk

Nicht immer ging es in Moutier ganz so leicht zu und her wie an diesem Abstimmungssonntag: Insgesamt neun Urnengänge rund um die Jurafrage und ein immenser administrativer Aufwand waren nötig, um diese äusserst hitzige Abstimmung unter Dach und Fach zu bringen. Die letzte Durchführung wurde 2018 wegen Unregelmässigkeiten für ungültig erklärt.

So wurden für den Urnengang vom 28. März 2021 noch drastischere Massnahmen ergriffen. Die Bundesregierung hat neutrale Beobachter nach Moutier entsandt, um die Abstimmung vor Ort mit Argusaugen zu überwachen. Auch patrouilliert am Wahlsonntag die Polizei verstärkt im 7500-Seelen-Städtchen, welches aus Sicherheitsgründen kurzerhand zweigeteilt wurde: Das Komitee « Moutier ville jurassienne » musste sich im Osten der Ortschaft einrichten, während sich das gegnerische Lager, das « MoutierPlus » -Komitee, sich im Westen des Städtchen niedergelassen hat. Beide Lager, die Autonomen wie auch die Antiseparatisten, haben diese Teilung der Stadt zu respektieren. Demonstrationen sind in ganz Moutier zudem verboten.

Kontrolle des Wahlregisters, Versand von Abstimmungsmaterial durch das Bundesamt für Justiz und Verteilung von Abstimmungsmaterial durch Bundesbeobachter in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen waren weitere Massnahmen, die im Vorfeld für einen fairen Ausgang des Referendums getroffen wurden.

Aufregung kurz vor Wahlsonntag

Vor wenigen Stunden gab es jedoch nochmals grössere Unruhen, da die Berner Kantonsregierung plötzlich auf noch ungeklärte, mutmassliche Abstimmungstouristen aufmerksam machte. Gegenüber der « Berner Zeitung » sagte Jean-Christophe Geiser, Jurabeauftragter im Bundesamt für Justiz, jedoch: «Es ändert sich nichts am Abstimmungsprozedere vom Sonntag.» Man habe umfangreiche Sicherheitsmassnahmen für die Abstimmung getroffen und Moutiers Stimmregister über Monate kontrolliert.

Die Abstimmungsgewinner - jetzt also die Projurassier - dürfen nun also f eiern. Aus den eigentlich erlaubten Kleingruppen von maximal 15 Personen wurde inzwischen eine grosse Masse. Corona scheint hier im Jura gerade zweitrangig geworden zu sein. Und ganz klar scheint es , als ob der lange Kampf nun ein Ende gefunden hat. Doch : I n der Jura-Frage gab es bislang stets viele unerwartete Wendungen...