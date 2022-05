Warnung des Stadtrats: Die Stadt St. Gallen hat im Notfall innert 20 Stunden kein Trinkwasser mehr

Bereits im Jahr 2020 hatte Beat Weber von der SP einen Vorstoss eingereicht, der sich um das Trinkwasser der Stadt St. Gallen drehte. Nun hat der Stadtrat den Bericht geliefert, der klärt, ob die Stadt im Notfall über ausreichend Wasser verfügt, wie die Zeitungen von CH Media berichten. Und wie sich zeigt ginge den etwa 80’000 Einwohnerinnen und Einwohnern St. Gallens schon nach 20 Stunden das Trinkwasser aus, wenn etwa aufgrund eines Stromausfalls oder wegen einer Verschmutzung kein Bodenseewasser in die Stadt gepumpt und aufbereitet werden könnte.

Grundwasser aus dem Breitfeld nicht mehr verwendbar

Regelmässige Qualitätskontrollen ergaben gemäss Postulatsbericht, dass ein grosses Gefährdungspotenzial bei der Nutzung des Grundwassers im Breitfeld besteht. Deshalb ist es selbst als Notwasser nicht nutzbar. So konnten Spuren des Fungizids Chlorothalonil nachgewiesen werden. Vermutlich stammt das Pflanzenschutzmittel aus der Rasenpflege der Fussballarena.

Vorprojekt in den Startlöchern

Gemäss Stadtrat Peter Jans steht man nicht auf Feld eins bei der Lösung dieses Problems. Es entstehe aktuell ein Vorprojekt für ein neues Seewasserwerk, das im Rietli in Goldach entstehen soll. Das Seewasserwerk sei nötig, weil in der Nähe der Stadt kein anderer See, kein Fluss oder kein grösserer Grundwasserspeicher für den Trinkwasserbezug zur Verfügung stehe. Das neue Werke könnte auch im Fall einer Kontamination des Seewassers Trinkwasser aufbereiten – dies ist technisch möglich.