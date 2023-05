Luzern : Die Stadt will jedem 173 Franken schenken

Einen finanziellen Zustupf von 173 Franken soll jede Person erhalten, die in der Stadt Luzern wohnt. So will Linksgrün die Kaufkraft stärken. Über den Kredit in der Höhe von knapp 15 Mio. muss der Grossstadtrat entscheiden. Dort könnte das Vorhaben frühzeitig beendet werden.