Nein zum revidierten Jagdgesetz«Die Städter haben den Wolf gerettet»

Knapp schoss das Stimmvolk das revidierte Jagdgesetz schlussendlich ab. 51 Prozent der Stimmbürger verwarfen die Vorlage, 48 Prozent stimmten zu. Bei den Resultaten tat sich ein Stadt-Land-Graben auf: In den Kantonen Appenzell Innerrhoden (70,8 Prozent), Uri (69,6 Prozent), Wallis (68,6 Prozent) und Graubünden (67,3 Prozent) traf das Gesetz auf hohe Zustimmung. In den Kantonen Basel-Stadt (63,9 Prozent), Schaffhausen (63,3 Prozent), Waadt (59,8 Prozent), Zürich (58,6 Prozent) und Neuenburg (58 Prozent) fiel es dagegen klar durch.

«Stärkung des Herdenschutzes»

Das Nein-Komitee sieht im abgelehnten Gesetz eine Stärkung des Natur- und Artenschutzes in der Schweiz. «Es macht klar, dass Bundesrat und Parlament den Schutz der Arten nicht verwässern dürfen, sondern mehr tun müssen für die bedrohte Biodiversität.» Das Komitee kündigte an, mit den Naturschutzorganisationen den Dialog neu aufnehmen und zusammen mit den Jagdverbänden rasch an einer besseren Revision des Jagdgesetzes und am dringend nötigen verstärkten Schutz der biologischen Vielfalt arbeiten zu wollen.