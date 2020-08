Wie eine Anwohnerin sagt, sehe sie bei der Jabergbrücke in Kiesen BE täglich zahlreiche Surfer. « Sie gehen beinahe bei jedem Wetter in die Aare. Ich kann gar nicht richtig hinsehen. Die Aare kann an dieser Stelle sehr g efährlich s ein . » Die Frau, die nahe der Unfallstelle aufgewachsen ist, ist überzeugt: « Viele unterschätzen das. » Auch eine weitere Anwohnerin sagt : « Es sind meist junge Leute , die dort bei der Brücke surfen. Sie binden das elastische Seil oben beim Brückengitter an. »

«Am besten ist man zu dritt»

Bei Münsingen aus dem Wasser geborgen

Wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag in einer Mitteilung schreibt, wurde die Polizei am Samstagmittag alarmiert, weil bei der Jabergbrücke in Kiesen ein Aaresurfer in Not geraten war. Gemäss ersten Erkenntnissen hatten der Mann und eine weitere Person in der Aare gesurft, als der Verunglückte plötzlich um Hilfe rief.