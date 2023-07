Grosser Mythen: Marienstatue wurde gestohlen

Die leere Nische am Fels entdeckten eifrige Wanderer, die den Mythen auch schon mal zweimal am Tag besteigen.

Am Sonntag wurde die Marienstatue am grossen Mythen gestohlen, die seit 30 Jahren Wanderer beschützte.

«Sie muss zwischen acht und zehn Uhr entwendet worden sein», so Ruhstaller weiter. Die Marienstatue hatte über 30 Jahre ihren festen Platz am Berg, um Wanderer zu beschützen. Die leere Nische am Fels entdeckten eifrige Wanderer, die den Mythen auch schon mal zweimal am Tag besteigen, wie der «Bote» schreibt.