Gutachten beweist : Die Sterberate an der Zürcher Herzklinik lag viel zu hoch

1 / 4 Unter der neuen Leitung am Herzklinikum des Unispitals Zürich ist die Mortalität deutlich zurückgegangen. (Symbolbild) imago images/Shotshop Lange lagen die Zahlen hier viel zu hoch. imago images/Andreas Haas Doch: Im Vergleich mit einer anderen Uniklinik schneidet das Zürcher Herzklinikum noch immer sehr schlecht ab. imago/Westend61

Darum gehts Die Herzklinik am Unispital Zürich lag lange über der zu erwartenden Mortalität.

Im Vergleich mit einer anderen Uniklinik schneidet Zürich extrem schlecht ab.

Auch der Skandal um unrechtmässige Arzthonorare am Herzklinikum hält an.

Von 2015 bis 2019 war Francesco Maisano Leiter der Klinik für Herzchirurgie am Zürcher Universitätsspital (USZ). Als Person, die dem Spital eine «hervorragende, internationale Chirurgie» bescherte, wurde er bei seinem Abgang gelobt. Nun hat jedoch das Zürcher Kantonsparlament letzten Sommer die Bildung einer Taskforce empfohlen, um einen Anstieg in der Herzchirurgie-Sterberate zu untersuchen, der auf die Zeit Maisanos fällt.

Auf Anfrage des «Tages-Anzeiger» bestätigt Spitalratspräsident André Zemp, man sei damals über der zu erwartenden Mortalität gelegen. Und Professor Paul Vogt gab am Donnerstag im Rahmen einer medizinischen Tagung einige Kennzahlen heraus, die den damaligen Trend klar zu bestätigen scheinen. Vogt hat nach Maisanos Abgang die Herzklinik gemeinsam mit dem bekannten Herzspezialisten Thierry Carrel geleitet.

Komplikationen und Tode gingen stark zurück

Doch zu den Zahlen: Die Mortalität bei Transplantationen sank laut der Präsentation Paul Vogts von 20 auf 3,4 Prozent, bei Rissen der Aorta ging sie von 25 auf sieben Prozent zurück, bei Herzklappeninfektionen sank sie von 18 auf drei Prozent und bei Wundinfektionen von 7,3 auf 0,2 Prozent.

Somit scheint die Qualität in den letzten Jahren klar zugenommen zu haben. Zu den Zahlen, die bereits klar in eine Richtung gehen, kommt nun ein bisher unbekannter Bericht hinzu, der dem «Tages-Anzeiger» vorliegt. Für den Bericht wurde jemand beauftragt, den klinischen Betrieb und wichtige Kennzahlen in Zürich mit jenen einer vergleichbaren, grossen Uniklinik zu vergleichen.

«Grosse Erfahrungs- und Wissenslücke»

Dabei fällt das Urteil ernüchternd aus. Beispielsweise verbrachten gemäss Bericht Patientinnen und Patienten in Zürich wesentlich mehr Zeit auf der Intensivstation nach Eingriffen an Herz und Aorta als im Vergleichsspital. Auch beatmet wurden sie länger. Die Sterberate sei in Zürich klar höher als im anderen Unispital.

Zudem identifizierte die Person eine «sehr grosse Erfahrungs- und Wissenslücke» beim fachärztlichen Personal der Intensivstationen. Besonders bei der allgemeinen Intensivmedizin habe es gehapert. Doch wie reagierte das USZ auf den Bericht?

Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» gibt die Klinik an, immer wieder Qualitätsprüfungen durchführen zu lassen, auch wenn es keine Hinweise auf Mängel gebe. Im vorliegende Fall seien gezielt Massnahmen ergriffen und umgesetzt worden. Zudem betont das USZ, die Intensivmedizin liege auf qualitativ höchstem Niveau, was erst gerade in der Pandemie bewiesen worden sei.

Doch die Krise am Herzklinikum des USZ geht noch tiefer. Denn in der Zeit Maisanos wurden im grossen Stil unrechtmässige Arzthonorare verrechnet, welche das Spital teilweise bereits an die Krankenkassen zurückgezahlt hat. Wer trägt den entstandenen Schaden?

Arztgespräche verrechnet, die nie stattfanden

Konkret geht es um sogenannte interdisziplinäre Arztgespräche, einen neuen Honorarposten, der den Halbprivat- und Privatpatienten teilweise täglich in Rechnung gestellt wurde. Doch viele der hohen Rechnungen, die manchmal auf 600 oder 1000 Franken lauteten, gingen auf Gespräche zurück, die nie stattfanden.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft konnte die Verantwortlichen nie finden, denn keine der befragten Personen sei «von sich aus in Erscheinung getreten» oder habe «Verantwortung übernommen». Die Staatsanwaltschaft bezeichnet den Fall als Problem des Controllings, der Fall ist strafrechtlich gesehen abgeschlossen.

45 Prozent der eingenommenen Honorare, die sich gesamthaft auf etwa zwei Millionen Franken belaufen, gingen in den Pool der Herzchirurgie – das USZ kündigte 2021 an, das falsch abgerechnete Geld zurückzufordern. Doch ist dies mittlerweile passiert? Das Spital verneint.

Spitalratspräsident André Zemp gibt an, «das mit der Rückforderung» nochmals aufnehmen zu wollen. Die Rückzahlungen werden derweil mit aktuellen Pool-Geldern ausgeglichen und gehen zulasten jetzt tätiger Ärzte.