Wir verstehen alle, die in der jetzigen Situation zur Trainerhose greifen – erst recht am internationalen Tag der Jogginghose. Wie man sie richtig trägt, zeigen die Skandi-Girls.

Für einige von uns ist unterdessen der gefühlt 1003. Tag im Homeoffice angebrochen, andere müssen erst seit Kurzem wieder von zu H a use a us arbeiten. Zwischen Zoom-Calls und Kaffeepausen auf dem eigenen Sofa ist auch unsere Kleidung um einiges l e g erer g eworden. So verstehen wir alle , di e die Trainerhose zur neuen Arbeitsuniform m ac h en . Schludrig muss dieses Outfit aber noch lange nicht aussehen. Skandi-Girls, al s o s kandinavische Influencerinnen und Mode-Liebhaberinnen, zeigen uns vorbildlich, wie wir die T rainerho s en richtig s tylen können.

Internationaler Tag der Jogginghose Am 21. Januar wird der internationale Tag der Jogginghose gefeiert. Von Designern wie Karl Lagerfeld verhasst («Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren»), wurde er eingeführt, damit das Kleidungsstück einen Tag lang glänzen kann. Es gibt also keinen besseren Zeitpunkt als heute, um ihn in Trainerhosen zu verbringen.

Für den Look, den wir dieser Tage immer wieder auf Instagram sehen, brauchst du nichts weiter als eine Jogginghose, idealerweise mit dem passenden Hoodie, Sneakers, und einen langen Mantel. Das Resultat s i eht dann in etwa so aus, wi e wir das hier bei Creative Director Jeanette Madsen sehen:

Dass das Ganze auch wunderbar mit Winteraccessoires funktioniert, zeigt Influencerin Tine Andrea. Der Star in ihrem Outfit i st ein XXL-Schal, den sie lässig um den Hals geschlungen hat. Der Bucket Hat wärmt zusätzlich:

Dabei muss die Farbe der Trainerhose nicht unbedingt im Oberteil aufgegriffen werden. Caroline Blomst zeigt in einem schwarz/grauen Outfit mit chunky Boots, wie elegant d er Look aussehen kann:

Eine weitere Möglichkeit, aus einem Trainer ein Outfit zu machen , zeigt Amaka Hamelijnck. Zu ihrem Trainer-Ensemble kombiniert sie einen crêmefarbigen Turtleneck und ein Beanie:

Wer sich nach mehr Farbe sehnt, kann es auch so richtig knallen lassen. So wie Skandi - Girl Thora Valdimars auf dem Titelbild. Ihr Outfit wird dank Snake-Print-Stiefeln richtig aufregend. Damit zeigt sie, dass man selbst in Jogginghose ruhig etwas wagen kann. Und falls es s tylingmässig doch daneben geht: Im Moment siehts ja fast niemand.

Hier sind unsere Empfehlungen für Trainerhosen:

Das Schweizer Slow Fashion Label Lamarel hat hierzulande in den letzten Monaten einen regelrechten Tracksuit-Hype ausgelöst. Zu Recht! Rosa Track Pants, Fr. 79.90 von Lamarel Coutesy of Lamarel Die Loungewear vom Schweizer Label Lola Studio ist nicht nur weich, sondern auch nachhaltig: Sweat Pants « Pale Banana » Fr. 69. – von Lola Studio Courtesy of Lola Studio Leichte Jogginghose mit umgekrempelten Beinabschlüssen: Favorites Lounge Jogginghose Fr. 79.90 von Calida Courtesy of Calida