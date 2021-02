Sabina Hutter wendet sich mit einem Flyer an die Bevölkerung im Rheintal. Oben steht in roten Grossbuchstaben und unterstrichen: «Gesucht». Die Rede ist von einem Koffer mit den Stofftieren ihrer Kinder drin. Die 39-Jährige sagt: «Wir haben den Koffer auf dem Parkplatz des Bahnhofs Rebstein-Marbach SG am letzten Samstag kurz vor dem Mittag vergessen.» Sie seien dort abgeholt worden und hätten das Gepäckstück wohl neben dem Auto vergessen.

Am Abend beim Auspacken wurde das Fehlen des Koffers bemerkt. Umgehend seien sie zurück zum Bahnhof gefahren, um nach dem Koffer zu suchen. «Auch einen Tag später und am Mittwoch suchten wir vor Ort weiter. Bisher leider ohne Erfolg. Es fehlt jede Spur des Koffers mit den Stofftieren», so Hutter. Die Familie will das Gepäckstück unbedingt finden. Hutter hat einen Aufruf in einer regionalen Facebook-Gruppe gestartet, beim Aushang der Gemeinde Rebstein einen Flyer platziert und die Fundbüros der lokalen Polizeiposten sowie die SBB kontaktiert.