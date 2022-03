Alex Fiva: «Es ist Kunst, was in den Schnee gezaubert wird» 

Fiva zum Red Bull Superskicross : «Die Strecke ist gewaltig, es ist Kunst, was in den Schnee gezaubert wird»

Der Red Bull Superskicross findet am Samstag in Andermatt statt. Red Bull

Darum gehts Alex Fiva ist beim Red Bull Superskicross einer der grossen Stars.

Der Olympia-Silbermedaillengewinner ist von der Strecke begeistert.

Auch mit 36 Jahren hat Fiva noch nicht genug.

In Andermatt findet am Samstag um 12.30 Uhr (live bei uns im Ticker) der Red Bull Superskicross statt. Mit am Start ist mit Alex Fiva auch der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von Peking. Der 36-Jährige hat den grossen Erfolg etwas mehr als einen Monat später realisiert, wie er im Gespräch mit 20 Minuten sagt. «Ich glaube langsam schon, aber ganz realisieren tut man es wohl erst später. Es ist schon sehr cool, was ich bewegen konnte, auch in der Familie und überall sonst.»

Die Medaillenübergabe war für Fiva, der Ende März in Chur noch einen Empfang erhält, sehr besonders. «Die Übergabe war sehr schön – im Zielraum, wo die Leute gewartet haben. Die Journalisten haben gefroren und geschlottert und mir richtig leid getan.» Für Fiva ging es im Anschluss ans Rennen wieder zurück zur Familie, was ihm besonders wichtig war: «Es war so schön, als die Familie mich am Flughafen abgeholt hat. Die Zeit vergeht so schnell und wenn man länger weg ist, ist es einfach etwas anderes.»

Fiva ein Fan vom Tunnel

Nun darf er also in der Schweizer Heimat beim Red Bull Superskicross antreten. Ein besonderer Event, wie er selbst sagt. «Es ist einfach anders. Die Athleten stehen im Vordergrund. Es ist eine Show und das ist mega wichtig für unseren Sport. Deshalb freuen sich auch alle so auf das Rennen.» Auch konnte Fiva zusammen mit anderen Athleten und Athletinnen Inputs zum Event geben. «Wir konnten Ideen bringen. Was funktioniert und was nicht. Es ist cool, mit motivierten Leuten so was zu erschaffen.»

Vom endgültigen Streckenbau ist Fiva begeistert. «Die Strecke ist gewaltig. Was die in den Schnee zaubern, ist wahre Kunst. Wenn wir das so einigermassen fahren können, wäre das sehr cool», so der amtierende Weltmeister im Gespräch. Besonders angetan haben es ihm das Tunnelelement und auch der Sprung über den Gegner. «Es sind einfach andere Möglichkeiten als im Weltcup. Deshalb finde ich es so gut», meint Fiva weiter.

«Habe einen WM-Titel zu verteidigen»

Nach dem Wettkampf ist die Saison für Fiva aber noch nicht vorbei. In St. Moritz wird er Material testen. Die Strecke wird als Testlauf für die WM 2025 vorbereitet. Danach sind aber Ferien angesagt. Mit seiner Familie geht es für eine Woche an einen See im Kanton Jura: «Einfach mal entspannen». Mehr als eine Woche liegt dann allerdings nicht drin. Mit einem Lachen sagt Fiva: «Im Anschluss muss ich wieder trainieren. Ich darf dem Körper nicht viel Zeit geben. Der ist nicht mehr der jüngste.»

1 / 4 Im letzten Jahr verpasste Alex Fiva ein Tor. Romina Amato / Red Bull Content Pool Dieses Mal will er wieder nach vorne fahren. Romina Amato / Red Bull Content Pool Kein Wunder: Holte er doch bei den Olympischen Spielen in Peking die Silbermedaille. imago images/Xinhua

Fiva will nun von Jahr zu Jahr schauen, wie es weitergeht. Allerdings hat der 36-Jährige, der bereits einmal den Gesamtweltcup gewonnen hat, noch grosse Pläne: «Ich habe noch einen WM-Titel zu verteidigen.» Er meint aber auch: «Es geht auch darum, zu schauen, wie lange es noch Spass macht und ich mithalten kann.» Beim Wettkampf in Andermatt wird er sicherlich mithalten können.