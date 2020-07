8. August

Die Street Parade findet statt – als 11-stündige Radioshow

Trotz pandemiebedingter Absage des weltweit bekannten Zürcher Techno-Events wird am 8. August geravt. Headliner sind Monolink, Animal Trainer und Gianni Callipari.

#Vermissung: Unser Best-of der 2019er-Street-Parade, damit du ein bisschen in Erinnerungen schwelgen kannst.

Virgin Radio Switzerland springt in die Bresche und lässt den Event zumindest akustisch steigen, und zwar am Samstag, 8. August, ab 13 Uhr – dann hätten auch die Love Mobiles beim Frascati ihren Feierbetrieb aufgenommen. Dies gibt der Sender in einer Mitteilung bekannt.