Marco Odermatt: «Die Streif verarscht einen jedes Jahr wieder»

Letzte Selektion bei Swiss-Ski

Swiss Olympic wird am Montag bekannt geben, welche Skirennfahrerinnen und -fahrer von Swiss-Ski an die Olympischen Spiele nach Peking reisen werden. Die Rennen der Männer in Kitzbühel und der Frauen in Cortina d’Ampezzo sind die letzten im Weltcup vor den Winterspielen. Das Programm in Kitzbühel wurde am Mittwoch angesichts der Wetterprognose und der zu erwartenden Schneefälle noch geändert: Nach der ersten Abfahrt am Freitag soll der ursprünglich für Sonntag geplante Slalom nun am Samstag stattfinden. Die zweite Abfahrt wurde stattdessen von Samstag auf Sonntag verschoben.