Umweltkatastrophe im Mittelmeer - Die Strömung treibt den Ölteppich in Richtung Syrien

Der riesige Ölteppich, der z urzeit östlich der Mittelmeerinsel Zypern treibt und am Kap Apostolos Andreas auf der zyprischen Halbinsel Karpasia erwartet wurde, s chei n t n un auf dem Rückweg nach Syrien zu sein . Das geben türkisch-zyprische Medien am Dienstagnachmittag bekannt.

D as Öl war vor etwa einer Woche aus einem Kraftwerk einer Raffinerie in der syrischen Stadt Bani a ins Meer gelangt. Syrische Behörden hatten in den darauffolgenden Tagen mit Reinigungsarbeiten an der Küste begonnen, doch der grösste Teil - eine 1000 Quadratkilometer grosse Fläche – treibt im Mittelmeer.