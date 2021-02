Die Suche nach Peter Neumair soll am Mittwoch weitergehen, wie die Lokalzeitung «Südtirol News» berichtet. Am Dienstag hatte die Feuerwehr in Etsch im gleichnamigen Fluss in rund zwei Metern Tiefe die Umrisse einer Gestalt entdeckt. Aufgrund der starken Strömung und der schlechten Sicht fanden die Taucher bis zum Einbruch der Dunkelheit am späteren Nachmittag nichts. Die Polizei hält es für möglich, dass die Leiche des Vermissten am Grund des Flusses eingeklemmt ist. Ob die Suche am Mittwoch fortgesetzt wird, hängt vom Wetter ab.