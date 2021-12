Am Bahnhof in Luzern haben Unbekannte am Dienstagmorgen einen Bancomaten gesprengt. Bei der Fahndung und den Ermittlungen arbeitet die Polizei eng mit anderen Kantonen zusammen.

Bancomat in Luzern gesprengt : «Die Suche nach den Tätern hört nicht an der Kantonsgrenze auf»

1 / 7 Am Bahnhof Luzern haben vier unbekannte Männer Dienstagmorgen einen Bancomaten gesprengt. Danach sind sie mit zwei Rollern geflohen. privat Ob die Täter Geld erbeutet haben, ist noch unklar. privat Bei der Fahndung und den Ermittlungen arbeitet die Luzerner Polizei auch mit dem Bundesamt für Polizei Fedpol und anderen Polizeikorps zusammen, sagt Mediensprecher Christian Bertschi. BRK News

Darum gehts Vier Unbekannte haben Dienstagnacht am Bahnhof Luzern einen Bancomaten gesprengt und sind danach geflohen.

Die Fahndung nach den Tätern blieb bisher erfolglos. Die Polizei arbeitet bei den Ermittlungen mit dem Fedpol und anderen Polizeikorps zusammen.

Ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist noch unklar.

In jüngster Zeit kam es in mehreren Kantonen immer wieder zu Sprengungen von Bancomaten.

In den frühen Morgenstunden haben die Täter zugeschlagen: Im Bahnhof Luzern haben vermummte Männer am Dienstag einen Bancomaten gesprengt. Der Alarm ging bei der Polizei um 3.11 Uhr ein. Einerseits wurde ein automatischer Alarm ausgelöst, andererseits meldete ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Sprengung an die Polizei. Vier Männer flohen auf Motorrädern.

Vor Ort stellte die Polizei fest, dass möglicherweise noch immer gefährliche Substanzen vorhanden sind. «Da noch nicht klar war, worum es sich handelt, wurde vorsorglich der ganze Bahnhof abgesperrt, damit keine Unbeteiligten zu Schaden kommen», sagt Christian Bertschi, Mediensprecher der Luzerner Polizei. Nachdem Spezialisten den Tatort untersucht hatten, konnte der Bahnhof um 6.40 Uhr wieder freigegeben werden. Die Polizei klärt nun ab, wie die Unbekannten bei der Tat genau vorgegangen sind. «Um welche Substanz es sich genau handelt, ist auch Gegenstand laufender Ermittlungen.»

In den frühen Morgenstunden sprengten Unbekannte den Bancomaten im Bahnhof. BRK-News

Zahlreiche Sprengungen von Bancomaten dieses Jahr

Weiterhin gesperrt am Morgen blieb der Bereich bei den Gleisen 14 und 15. «Am Tatort mussten Spuren gesichert und Fotoaufnahmen gemacht werden, die für die weiteren Ermittlungen nötig sind und hoffentlich auch zur Festnahme der Täter beitragen. Das braucht seine Zeit, bis das erledigt ist», sagt Bertschi. Ob und wie viel Beute die Täter gemacht haben, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. Unklar ist auch, wie viel Geld sich im Bancomaten zur Tatzeit befand. «Wir stehen diesbezüglich mit der betroffenen Bank in Kontakt.» In Schweizer Bancomaten können sich bis zu 500’000 Franken befinden.

Damit die Täter gefasst werden können, steht die Luzerner Polizei auch mit anderen Polizeikorps im Austausch: «Die Fahndung nach den Tätern und den Motorrädern läuft. Die Suche nach den Tätern hört nicht an der Kantonsgrenze auf.» Auch mit dem Bundesamt für Polizei Fedpol arbeitet man eng zusammen, denn immer wieder kommt es vor, dass Täter Bancomaten sprengen. In jüngster Zeit etwa Ende November in Vordemwald AG, Ende Oktober in Oberwil BL und im September in Hüntwangen ZH. Weil es immer wieder zu Sprengungen kommt, hat die Zürcher Kantonalbank gar einen Teil ihrer Bancomaten ausser Betrieb genommen. «Diesbezüglich werden Abklärungen gemacht, ob es sich allenfalls um die gleiche Täterschaft handelt und ob ähnliche Vorgehensweisen vorliegen.»