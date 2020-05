Aktualisiert vor 3min

Kein Saisonabbruch

Die Super League geht ab 19. Juni weiter

Eine deutliche Mehrheit: Die Clubs haben entschieden, dass die Saison 2019/20 fertiggespielt wird. Chancenlos war auch die Antrag auf eine Aufstockung der Super League.

von Marco Keller

Spielen weiter: Der FC St. Gallen und die restlichen Schweizer Proficlubs. Keystone/Gian Ehrenzeller

Der Fussball rollt in der Schweiz bald wieder. An der ausserordentlichen Ligaversammlung in Bern beschlossen die Vertreter von Super League und Challenge League, dass die beiden Meisterschaften mit «Geisterspielen» fortgesetzt werden. Dies bestätigt die Swiss Football League (SFL) in einer Mitteilung.

Die Diskussionen in Bern verliefen animiert. Die Befürtworter eines Saisonabbruchs (unter anderen Sion, Lugano, Thun) und die Anhänger einer Weiterführung (vor allem die Top 4 Young Boys, Basel, St. Gallen, FC Zürich) erklärten noch einmal ihre Argumente, allerdings lagen die Positionen wie erwartet weit auseinander. Die Abstimmung ging dann mit 17:2-Stimmen bei einer Enthaltung zugunsten der Fortsetzung aus, somit kann am 19. Juni wieder gespielt werden. Mit maximal 300 Personen in den Stadien. 13 Runden werden so noch gespielt, am 2. August soll die Saison spätestens beendet sein. Chancenlos war auch die Modusänderung. Gemäss der SFL waren 14 Clubs dafür, dass die Zehnerliga beibehalten werden soll. Fünf stimmten für Lausannes Antrag, neu zwölf Teams in der Super League gegeneinander antreten zu lassen, zudem enthielt sich ein Verein.

Der Bundesrat hatte am Mittwoch den Weg für eine Fortsetzung der Meisterschaften freigemacht, als er Veranstaltungen mit maximal 300 Personen per 6. Juni wieder erlaubte. Super League und Challenge League konnten somit an eine Wiederaufnahme der im Februar unterbrochenen Meisterschaften denken.