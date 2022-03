Die superexklusiven Autos am «The Ice St. Moritz» werden dich umhauen

Der Ferrari 250 GTO ist das teuerste Auto der Welt. Je nach Historie und Vorbesitzer zahlen Sammler für den nur 36 Mal gebauten Italiener über 60 Millionen Franken. Die Chancen, dieses italienische Rassepferd in freier Wildbahn zu sehen, sind deshalb minimal. Auf Schnee und Eis sogar so wahrscheinlich wie ein Lottogewinn bei Euromillions. Es sei denn, man war letztes Wochenende in St. Moritz. Nach zwei pandemiebedingten Jahren Pause fand wieder das wohl – im wahrsten Sinn des Wortes – coolste Autotreffen des Jahres statt. Beim «The Ice St. Moritz» stellten Oldtimer-Enthusiasten ihre millionenteuren Preziosen nämlich nicht nur in einer klimatisierten Halle zur Show, sondern heizten und drifteten damit bei strahlendem Sonnenschein, aber frostigen Temperaturen mit rasantem Tempo über den gefrorenen St. Moritzer See.