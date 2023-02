Yuzufrüchte enthalten mehr Vitamin C als Zitronen

Yuzu, die Superfrucht

Der Saft der Zitrusfrucht kommt in einer Untersuchung der Fachhochschule Westschweiz auf 0,56 Gramm Vitamin C pro Liter: Das ist mehr als bei Mandarine, Limette und Pomelo – oft auch mehr als bei Zitronen.

In Japan badet man traditionell in halbierten Yuzufrüchten.

So schmeckt Yuzu

Die japanische Frucht ist recht intensiv und besonders in Duft und Geschmack. Einerseits enthält sie viel Säure, andererseits schmeckt man auch einen Süsston heraus und zuletzt eine gewisse Bitternote. Das macht Yuzu beim Kochen und Mixen von Drinks so wirkungsvoll – ein Spritzer reicht meist aus.

Yuzu in der Zubereitung

Um 100 Milliliter Yuzusaft zu erhalten, muss ein Kilo der Frucht mit der Hand oder per Küchengerät gepresst werden. Jede Frucht enthält zudem mindestens 20 Kerne, die du absieben musst. Als Gegenleistung sind Yuzufrüchte vielseitig in der Verwendung: Sie werden als Essig, in Salatsaucen, Konfitüren, Cocktails, zu Fisch oder Desserts – vor allem in Gourmet-Restaurants – verwendet. Man liebt dort den fruchtigen Kick.