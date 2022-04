Kommunikations-Experte – «Die superprovisorische Verfügung war der falsche Weg»

Beim Seidenplatz in Wallisellen fielen am Mittwochabend Schüsse.

Der 38-jährige B.V. soll am 31. März Impf-Chef Christoph Berger entführt haben.

Am Sonntag liess er über eine Kommunikationsagentur ausrichten, seine Rolle als Chef der nationalen Impfkommission habe nichts mit der Entführung zu tun gehabt.

Roger Huber*: Ich denke schon. Ich habe mir im ersten Moment auch überlegt, ob er eine Person von öffentlichem Interesse ist. Er arbeitet für ein Bundesamt und als Kinderarzt und war in den letzten zwei Jahren als Impfchef extrem präsent in den Medien. Aus meiner Sicht ist klar, dass er eine Person der Öffentlichkeit ist.

Was für eine Kommunikation hätten Sie bevorzugt?

Sobald klar war, dass Medienschaffende seine Identität herausgefunden haben und veröffentlichen werden, hätte er eine kurze Pressemitteilung verschicken können. In der hätte er unaufgeregt erklärt, dass es stimme, dass er für wenige Stunden in der Gewalt des Entführers war und dass er die Situation körperlich unbeschadet überstanden hat. So hätte das Ganze viel weniger hohe Wellen geworfen.