Basel: «Die SVP ist ein Sauhaufen, mit dem ich nichts zu tun haben will»

LDP Grossrat Jeremey Stephenson äussert sich am Dienstag kritisch über die SVP. Mit dem «Sauhaufen», der «keine Ahnung von Politik» hat, will er kein Bündnis eingehen, auch wenn es zu einem weiteren Sitz für die LDP führen würde.

«Wenn ich den Sauhaufen der SVP im Grossen Rat sehe, will ich die Finger davon lassen, nur mit einem von ihnen ein Bündnis zu machen.» Das sagte LDP-Grossrat Jeremy Stephenson am Dienstagabend an der Parteiversammlung der LDP, wie das Onlineportal Bajour berichtet. Wenn es um eine Listenverbindung der Liberal-Demokratischen Partei ginge, zieht er die Grünliberalen, die seiner Meinung nach das «kleinere Übel» seien, den «Rechtsaussenleute» der SVP vor.