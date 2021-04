Chiesa: «Von den orientierungslosen FDP-Bundesräten erwarten wir, dass sie am 14. April endlich eine bürgerliche Politik machen und den SP-Gesundheitsvorsteher in die Schranken weisen.»

SVP-Präsident Marco Chiesa greift die FDP-Bundesräte frontal an.

FDP-Präsidentin Petra Gössi bietet der SVP an, aus dem Bundesrat auszutreten, wenn sie nicht hinter der Konkordanz stehen könne.

Der Streit um Massnahme-Lockerungen zwischen SVP und FDP geht in die nächste Runde. Am Montag meldete sich FDP-Präsidentin Petra Gössi erneut zu Wort – und verschärfte diesmal den Ton: Wenn die SVP reine Oppositionspolitik betreiben wolle, sollte sie konsequent sein und aus dem Bundesrat austreten, sagte sie während der ausserordentlichen Delegiertenversammlung.

Wie es soweit kam: FDP und SVP fordern gemeinsam, dass der Bundesrat nächste Woche Restaurants öffnet und Veranstaltungen wieder zulässt. Am Mittwoch will der Bundesrat über die geltenden Corona-Massnahmen diskutieren. Doch in einer Videorede behauptete SVP-Präsident Marco Chiesa, es sei die Schuld der FDP-Bundesräte, dass es keine schnellen Öffnungen gibt .