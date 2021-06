Nach dem Vorbild Österreichs : Die SVP weibelt nun für ein Schweizer Islamgesetz

Die SVP geht im Kampf gegen den politischen Islam einen Schritt weiter: Sie fordert ein Gesetz, das der extremen Umsetzung der Religion Grenzen setzt.

Nach der Annahme des Verhüllungsverbots an der Urne im März verspürt die SVP Aufwind und möchte nun offenbar einen weiteren Schritt gegen den politischen Islam in der Schweiz tun. In einem Positionspapier erhebt sie laut der «SonntagsZeitung» die Forderung nach einem Gesetz, das der – so heisst es im Papier – «religiös-politischen Ideologie mit totalitären Zügen und grosser Sprengkraft» weitere Beschränkungen auferlegt.