Gesperrter russischer Luftraum  – Die Swiss braucht jetzt bis zu 3 Stunden länger nach China

Denn Russland hat am Montagabend seinen Luftraum für Schweizer Airlines mindestens bis zum 31. März gesperrt.

Wer jetzt nach China oder Japan fliegen will, muss länger im Flugzeug sitzen als sonst.

In bestimmten Lufträumen kann das Flugaufkommen jetzt grösser werden.

Russland hat am Montagabend seinen Luftraum für Schweizer Airlines mindestens bis zum 31. März gesperrt. Damit reagiert das Land auf den ebenfalls am Montag gefallenen Entscheid des Bundesrat, dass die Schweiz sich den EU-Sanktionen gegen Russland vollständig anschliesst .

Bis drei Stunden längerer Flug

Zögern beim Buchen

Über die nun längeren Flugzeiten informiert die Swiss die betroffenen Passagiere aktuell nicht vorgängig. Die Flugzeiten variieren laut Swiss je nach Flugroute und Wetterlage und werden standardmässig an Bord kommuniziert.

Die Sperrung des russischen Luftraums wird das Buchungsverhalten von potenziellen Passagieren zusätzlich belasten. Denn seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs wächst die Verunsicherung. «In den letzten Tagen haben wir ein Zögern bei Neubuchungen verzeichnet», so die Swiss-Sprecherin.

Dichtes Flugaufkommen

Laut William Agius müssen die Swiss-Maschinen wegen der längeren Flugrouten nicht extra eine Zwischenlandung zum Tanken einlegen. «Die für diese Strecken eingesetzten Flugzeuge haben genug Reichweite», sagt der Aviatik-Experte an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) auf Anfrage.

Allerdings kann nicht nur die längere Flugdistanz für Verspätungen sorgen. Ein weiterer Faktor ist laut Agius die Flugsicherung in bestimmten Lufträumen. Weil die Maschinen nun auf andere Flugkorridore ausweichen müssen, kann das Flugaufkommen in gewissen Lufträumen dichter werden. «Je nach Kapazität der jeweiligen Lufträume, kann es zu Verzögerungen kommen», sagt Agius.

So sei etwa der Luftraum über Iran schon jetzt sehr dicht beflogen. Zudem gebe es noch immer Lufträume, die altmodisch organisiert seien. Und zwar so, dass die Flugzeuge nur hintereinander und nicht auch übereinander gestaffelt werden müssen. «Das limitiert die Kapazität zusätzlich», so der Experte. Für die Swiss sei das vor allem eine organisatorische und planerische Aufgabe.