CH Media ist neue Veranstalterin - Die Swiss Music Awards ziehen ins Zuger Hockeystadion und steigen im Mai

Einige der Highlights der 2021er Swiss Music Awards, die ohne Livepublikum im Zürcher Hallenstadion über die Bühne ging. 3+

Darum gehts Die Swiss Music Awards 2022 steigen am 25. Mai in der Bossard Arena in Zug .

CH Media veranstaltet die Musikpreisverleihung neu, 3+ strahlt sie abermals im TV aus.

Ob Mia Madisson of «Bachelor» and «Reality Shore» fame die SMA moderieren wird, steht noch nicht zu hundert Prozent fest.

Okay, okay: Weder CH Media, 3+ noch Mia selbst haben auch nur irgendwas in diese Richtung angedeutet, das ist einfach mal ein Hirngespinst von uns.

Aber wär schon witzig, nö?

Es blieb lange verdächtig ruhig um die Swiss Music Awards, die traditionell Ende Februar stattfinden. Nun ist klar, warum; denn hinter den Kulissen hat sich eine Menge getan. Nachdem 3+ vergangenes Jahr die Produktion der TV-Show von SRF übernahm, kümmert sich das 3+-Mutterschiff CH Media neu auch um das ganze Drumherum, ist also neue Veranstalterin – bisher war die Claim Event AG dafür verantwortlich. Dies gaben die Verantwortlichen am Donnerstagmorgen in einer Mitteilung bekannt.

Neu sind auch der Veranstaltungsort und das Eventdatum. 2021 kehrten die SMA kurzzeitig ins Zürcher Hallenstadion zurück, diesmal steigen sie in der Bossard Arena in Zug, wo der EVZ während der Saison seine Eishockey-Heimspiele bestreitet. Die 2022er Betonklötze werden am 25. Mai – der Mittwoch vor Auffahrt – an die im vergangenen Jahr erfolgreichsten und talentiertesten Schweizer Musikerinnen und Musiker verliehen.

Hoffnung auf Livepublikum Ende Mai

Das nach hinten geschobene Datum verschafft den Veranstaltenden zum einen mehr Zeit fürs Organisieren, zum anderen steige die Wahrsacheinlichkeit, den Anlass mit Livepublikum statt wie letztes Jahr vor pandemiebedingt leeren Rängen durchzuführen.

Die Nominierungen werden wahrscheinlich im April bekanntgegeben – darunter auch die drei Acts, die im Public Voting um den Sieg in der von 20 Minuten präsentierten und kuratierten Nachwuchs-Kategorie Best Crushing Newcomer (the Preis formerly known as Best Breaking Act) kämpfen.

20 Minuten ist Medienpartner der Swiss Music Awards.

Hol dir den People-Push! Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und der Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind. So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «People» an – schon läufts.