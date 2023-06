Streik in Frankreich: Die Swiss warnt vor Verspätungen und Annullationen

Am Dienstag, 6. Juni streiken die Fluglotsen und auch Mitarbeitende des Bodenpersonals an den französischen Flughäfen.

«Frankreichs Zivilluftfahrtbehörde rechnet mit grossen Auswirkungen bei Flügen, die in Frankreich starten oder landen. Aber auch Überflüge sind betroffen – also jene Flüge, welche den französischen Luftraum durchqueren, um zum Beispiel nach Spanien, Portugal oder in die USA zu gelangen. Es ist mit grossen Verspätungen zu rechnen», schreibt die Swiss in einer Mitteilung vom Montag. «Umwege südlich oder nördlich von Frankreich werden deshalb zum Teil nötig sein, was wiederum weitere Verspätungen zur Folge hat.»