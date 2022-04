Ab 1. April – Die Swiss will für Kabinen-Crew und Passagiere Maskenpflicht schrittweise aufheben

Weil der Bundesrat am Mittwoch entschieden hat das ab dem 1. April keine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr mehr gilt, möchte die Swiss nun nachziehen.

In einer Medienmitteilung schreibt das Unternehmen: «Gemäss Bundesratsentscheid müssen in der Schweiz ab dem 1. April im öffentlichen Verkehr keine Masken mehr getragen werden. SWISS hebt daher die Maskentragpflicht an Bord ab dem 1. April für Fluggäste und Besatzungsmitglieder schrittweise auf.»