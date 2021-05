Klimatag in Bern - Die Swisscom spart CO₂ und sammelt Green Points

Swisscom-CEO Urs Schaeppi reiste auf einem fünfsitzigen Tandem an.

Am Donnerstag fand der erste nationale Kimatag statt.

Der erste nationale Klimatag fand auf dem Bundesplatz in Bern statt: Über 40 Expertinnen und Experten sprachen über Nachhaltigkeit in den verschiedensten Bereichen: vom Shopping übers Wohnen bis hin zur klimafreundlichen Finanzwirtschaft.

Mit Stress auf dem Tandem

Swisscom-CEO Urs Schaeppi reiste auf einem fünfsitzigen Tandem an: So holte er beim historischen Swisscom-Gebäude an der Genfergasse 14 zwei überraschte Swisscom-Lernende ab. Zu dritt sammelten sie den Rapper Stress und Skistar Corinne Suter ein. Alle fünf radelten gemeinsam zum Bundesplatz, wo die Lernenden dem Klimatag-Komitee ein Bäumchen aus einem Aufforstungsprojekt übergaben.