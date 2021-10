YB nach der CL-Pleite – «Die Systemumstellung darf keine Ausrede sein»

Vor der Partie verblüffte YB-Trainer Wagner mit einer 5er-Kette in der Startformation.

YB-Trainer David Wagner äusserte sich nach der Partie ernüchtert über den Spiel-Ausgang, aber keineswegs unzufrieden mit der Leistung seines Teams: «Natürlich sind wir enttäuscht über das Resultat. Meine Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht. In den ersten 15, 20 Minuten hatten wir ein paar individuelle Fehler drin und waren etwas geschockt. Da wurden wir wieder daran erinnert, dass wir Champions League spielen. Wenn beim Gegner der Torwart zum Mann des Spiels gekürt wird, sagt das schon einiges aus. Nichtsdestotrotz waren wir in der Chancenverwertung nicht gut.»

Wagners waghalsiges Experiment mit der 5er Kette

Für viel Gesprächsstoff sorgte es, dass YB unter Wagner erstmals mit einer Fünferkette auflief. Hat sich der Deutsch-Amerikaner damit etwa verzockt? Nein, sagt Wagner: «Wir haben mit dieser Formation heute gut gespielt und so viele Möglichkeiten erspielt. Deswegen hat sich diese Überlegung bezüglich des Systems für mich gerechtfertigt. Dass wir verloren haben, war nicht deswegen.»

Der YB-Trainer meinte, man habe das spielstarke Zentrum von Villarreal mit dieser taktischen Formation in Gleichzahl halten wollen. «Mit den hochstehenden Aussenverteidigern wollten wir dazu ihre Flügel in Schach halten und mit den beiden Stürmern vorne wollten wir Tiefe in unserem Spiel haben.»